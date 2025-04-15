«Условия в России не уступают США». Минаков — о рекорде страны, к которому шел почти шесть лет

Предыдущий рекорд, 50,83, принадлежал самому Минакову и был установлен 27 июля 2019 года в Кванджу, тогда это было серебро чемпионата мира, быстрее в финале проплыл только американец Калеб Дрессел — 49,66, на тот момент еще двукратный, а сейчас уже девятикратный олимпийский чемпион. Минаков после этого был стабилен, но превзойти свой же рекорд никак не мог, останавливаясь от него в десятых, иногда в сотых долях секунды. И вот, 15 апреля в Казани, наконец, «снял» одну сотую, выполнив, естественно, отборочный норматив, установленный ФВВСР — 51,51. О том, как прошел финал, какие мысли и планы у спортсмена в голове он рассказал журналистам и, затем, отдельно «СЭ» после завершения соревнований.