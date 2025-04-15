«Условия в России не уступают США». Минаков — о рекорде страны, к которому шел почти шесть лет

Андрей Минаков выиграл 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию, проходящем в Казани, установив новый рекорд страны — 50,83 секунды.
Предыдущий рекорд, 50,83, принадлежал самому Минакову и был установлен 27 июля 2019 года в Кванджу, тогда это было серебро чемпионата мира, быстрее в финале проплыл только американец Калеб Дрессел — 49,66, на тот момент еще двукратный, а сейчас уже девятикратный олимпийский чемпион. Минаков после этого был стабилен, но превзойти свой же рекорд никак не мог, останавливаясь от него в десятых, иногда в сотых долях секунды. И вот, 15 апреля в Казани, наконец, «снял» одну сотую, выполнив, естественно, отборочный норматив, установленный ФВВСР — 51,51. О том, как прошел финал, какие мысли и планы у спортсмена в голове он рассказал журналистам и, затем, отдельно «СЭ» после завершения соревнований.
Хотелось как-то завести публику.
— Что важнее: победа, норматив на ЧМ или рекорд страны?
— Я не мог приблизиться к этому результату почти пять лет. Приближался, побить его никак не удавалось. Так как сейчас получилось, мне кажется, что я на правильном пути, чтобы в этом году проплыть еще быстрее. Честно говоря, даже когда я выходил, мысли были о том, что ситуация — как когда хоккеисты выходят на лед. Все кричат, поэтому хотелось как-то завести публику, чтобы узнать, что на плавании тоже нужно кричать, и кричать очень активно.
— Было ощущение, что не очень доволен.
— Безусловно, всегда хочется быстрее. Тем не менее, психологически очень хорошо осознавать, что рекорд России наконец-то побит, можно двигаться дальше.
— Подготовку менял?
— За то время, что стоял рекорд, очень многое произошло, очень многое поменялось в моей жизни. При этом все эти годы я был стабилен, плыл 50,80−51,00 последние пять лет. Наконец-то удалось этот результат сдвинуть. Думаю, что это обусловлено тем, что в этом году была сделана работа под 200 м баттерфляем в короткой воде, и это сказалось уже на длинной воде.
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— Ты — спортсмен опытный. Как в этот раз сложилась акклиматизация?
— Я прилетел сюда с западного побережья Калифорнии, разница в десять часов уже ощущается. Честно говоря, этот мой приезд в Россию из США, наверное, самый тяжелый из всех. В декабре, когда у нас был чемпионат мира в Будапеште, я прилетел и сразу же, на следующий день, стартовал. Было великолепно. Сейчас — прилетел два дня назад, и уже посложнее. Тем не менее, как вы правильно подметили, я уже опытный спортсмен и поэтому удалось так хорошо выступить.
— Первая половина — 23,81, вторая — 27,01. За счет чего нужно добавлять?
— За счет второй. Первая половина прошла как хотели, а вот вторая должна быть быстрее. Даже если брать мой утренний заплыв вчера — там получилось 26,50. Поэтому считаю, что в идеале нужно как раз таки раскладываться примерно так: первая половина 23,5 — 23,8, вторая — 26,5.
— Когда ты сможешь проверить эту раскладку?
— На чемпионате мира.
— Только в Сингапуре?
— Только там.
Фото ФВВСР.
Возраст в плавании не играет ключевой роли.
— Что мешало показать этот результат, например, в прошлом сезоне?
— В прошлом году я плыл на чемпионате страны 50,86, но затем возникла ситуация, когда старт, к которому подводились как к основному — Игры Дружбы — отменили. В этом году все стабильно, есть чемпионат мира, его даты известны, поэтому все пойдет по плану.
— Будет какой-то промежуточный старт, контрольный, где ты сможешь проверить свои возможности?
— Это уже работа на самых высоких скоростях, и она будет проведена непосредственно на пике формы. Поэтому, даже если будут какие-то старты перед ЧМ, на них мы больше будем ставить какие-то локальные задачи.
Подготовка любого спортсмена, особенно спринтера, требует отсутствия каких-либо проблем со здоровьем, это очень важно. Возраст в плавании не играет такой роли, люди и в 38 лет плывут по мировым рекордам, нужно работать и над техникой, и над физическими показателями, в общем-то это единый тренировочный процесс.
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— У нас сейчас легкоатлеты уехали в США выступать за университеты, они в хорошем шоке от условий, которые им там обеспечивают. Можешь сравнить условия в плавании?
— Не думаю, что в США условия в университетском спорте лучше, если сравнивать с теми, которые имеет наша сборная. В России с каждым годом становится все лучше, то, что имеют наши спортсмены, не уступает тому, что есть у американцев.