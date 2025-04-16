Колесников стал чемпионом России по плаванию на 50-метровке на спине

На соревнованиях, которые проходят в Казани, Колесников проплыл дистанцию за 23,90 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (24,01). Оба выполнили норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре. Бронзу завоевал пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев (24,51).