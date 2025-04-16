Колесников стал чемпионом России по плаванию на 50-метровке на спине

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников стал чемпионом России по плаванию на дистанции 50 метров на спине.
На соревнованиях, которые проходят в Казани, Колесников проплыл дистанцию за 23,90 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (24,01). Оба выполнили норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре. Бронзу завоевал пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев (24,51).
Чемпионат России завершится 18 апреля.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.