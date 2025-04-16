Пригода стал чемпионом России по плаванию на 200-метровке на спине

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Пригода стал лучшим в плавании на дистанции 200 метров на спине на чемпионате России, который проходит в Казани.
Пригода показал результат 2 минуты 8,55 секунды. Второе место занял Александр Жигалов (2.09,21). Оба выполнили норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре. Бронзу завоевал Алексей Сударев (2.10,74).
У женщин в плавании на дистанции 50 м баттерфляем победу одержала Мария Осетрова (25,79), второй стала Арина Суркова (25,84). Обе выполнили норматив, чтобы принять участие в чемпионате мира. Третьей стала Дарья Татаринова (26,11).
Чемпионат России завершится 18 апреля.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.