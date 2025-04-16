Ефимова не выполнила норматив для участия в ЧМ по плаванию

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова не выполнила норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре на дистанции 100 метров брассом, заняв второе место на чемпионате России в Казани.
Победительницей финального заплыва стала рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова, показавшая результат 1 минуту 6,13 секунды. Она норматив (1.06,69) выполнила. Ставшая второй Ефимова показала время 1.06,88. Бронзовая награда досталась Ралине Гилязовой (1.08,03).
Чемпионат России завершится 18 апреля.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.