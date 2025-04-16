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Юлия Ефимова высказалась о невыполнении условия отбора на ЧМ на дистанции 100 м брассом

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова высказалась о невыполнении условия отбора на дистанции 100 м брассом для участия в чемпионате мира ‑ 2025 в Сингапуре.

Источник: Чемпионат.com

Спортсменка преодолела дистанцию за 1.06,88, заняв второе место на чемпионате России в Казани.

«По‑моему, это лучший результат с тех пор, как я вернулась, отдала абсолютно всё что могла сегодня. Я старалась, тянулась за Женей, но чуть‑чуть не хватило. На самом деле хорошо, когда рядом такой соперник, работала на растяжку за ней, но думала, что Женя поплывёт побыстрее — и я вместе с ней. Остается ещё одна дистанция (200 метров брассом)», — сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».

Победительницей заплыва на дистанции 100 м брассом стала рекордсменка мира Евгения Чикунова, которая показала результат 1.06,13. Замкнула тройку лидеров Ралина Гилязова (1.08,03).