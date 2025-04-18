Чикунова выиграла 200-метровку брассом на чемпионате России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Результат рекордсменки мира на этой дистанции — 2 минуты 20,36 секунды. Пловчиха выполнила норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре (2.25,56). Второй стала Анастасия Шиленкова (2.27,06). Третье место заняла Виктория Карюк (2.27,47).
Ранее трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить нормативы на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.
На дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин победу одержал Егор Корнев (47,55), второе место занял Андрей Минаков (48,16). Оба спортсмена выполнили норматив (48,18). Бронзу чемпионата России завоевал Владислав Гринев (48,17).
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.