Чикунова — об отборе на ЧМ: всё время были какие-то препятствия, но мы справились

«Очень рада тому, что отобралась на ЧМ. Не полностью пока осознаю, но уже воодушевлена. Подготовка к этому ЧР менялась, два пика выдать перебор. В прошлом году мы целенаправленно готовились к чемпионату России, понимая, что это главный старт сезона. К финалу Кубка тоже готовились, но главным стартом был ЧР в Казани. Сейчас, когда ЧР это отбор на чемпионат мира, я понимаю, что это только небольшая остановка перед Сингапуром.



Это будет для меня первый чемпионат мира по длинной воде, что удивительно. В моей карьере было два ЧМ на короткой воде, до ЧМ в 50-метровом бассейне никак не могла доехать, всё время были какие-то препятствия. Но мы справились, друзья, мы справились», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.