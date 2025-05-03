Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американка Уолш побила мировой рекорд в плавании

Американка Уолш установила новый мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем.

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американка Гретхен Уолш установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в предварительных раундах турнира Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США).

Уолш показала время 55,09 секунды, улучшив свой же рекорд (55,18), установленный в 2024 году.

Уолш 22 года. Она двукратная чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, чемпионка мира 2023 года, рекордсменка мира на дистанциях 100 метров баттерфляем на длинной воде, 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров комплексным плаванием на короткой воде.