Американка Уолш побила мировой рекорд в плавании

Уолш 22 года. Она двукратная чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, чемпионка мира 2023 года, рекордсменка мира на дистанциях 100 метров баттерфляем на длинной воде, 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров комплексным плаванием на короткой воде.