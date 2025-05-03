Американка Уолш побила мировой рекорд в плавании

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американка Гретхен Уолш установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в предварительных раундах турнира Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США).
Уолш показала время 55,09 секунды, улучшив свой же рекорд (55,18), установленный в 2024 году.
Уолш 22 года. Она двукратная чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, чемпионка мира 2023 года, рекордсменка мира на дистанциях 100 метров баттерфляем на длинной воде, 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров комплексным плаванием на короткой воде.