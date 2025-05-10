Международная федерация плавания присвоила полноценный нейтральный статус 80 россиянам

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) по состоянию на 1 мая 2025 года присвоила полноценный нейтральный статус, дающий право выступать на чемпионатах и Кубках мира, 80 российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы World Aquatics, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В список из 80 спортсменов вошли 53 пловца, 14 прыгунов в воду и 13 представительниц синхронного плавания. Среди тех, кто является обладателем нейтрального статуса, есть призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: Александр Бондарь, Илья Бородин, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Климент Колесников, Евгений Кузнецов, Мирон Лифинцев и многие другие.
Обладателями нейтральных статусов также являются 48 российских тренеров и представителей медицинского персонала. 20 из них работают с пловцами, 19 — с прыгунами в воду, 9 — в синхронном плавании.
World Aquatics присвоила нейтральный статус 19 белорусским спортсменам и 13 тренерам из этой страны.
25 российских спортсменов (23 прыгуна в воду и 2 пловца) и один белорус в настоящее время имеют ограниченный нейтральный статус, не позволяющий выступать на соревнованиях уровня чемпионатов мира и на этапах Кубка мира.
World Aquatics допускает российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе, что позволит им выступить летом на чемпионате мира в Сингапуре. Отстранение действует для ватерполистов — Международный олимпийский комитет сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов России и Белоруссии до командных видов спорта.