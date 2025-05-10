Международная федерация плавания присвоила полноценный нейтральный статус 80 россиянам

World Aquatics допускает российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе, что позволит им выступить летом на чемпионате мира в Сингапуре. Отстранение действует для ватерполистов — Международный олимпийский комитет сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов России и Белоруссии до командных видов спорта.