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Змушко и Шиманович одержали победы на турнире Mare Nostrum в Монако

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Алина Змушко и Илья Шиманович стали победителями первого этапа международного турнира по плаванию серии Mare Nostrum в Монако, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во второй день соревнований 18 мая Змушко победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2 мин. 25,29 сек. Серебряную медалистку Ребекку Медер из ЮАР белоруска обошла почти на полсекунды. Накануне Алина взяла золото на стометровке, разделив победу с немкой Анной Элендт. Также сегодня лидер нашей мужской команды Илья Шиманович праздновал успех на дистанции 100 м брассом (59,77 сек.), на 0,17 сек. опередив олимпийского чемпиона 2024 года Николо Мартиненги из Италии.

Кроме того, за медаль в стометровке на спине в воскресенье боролась Анастасия Шкурдай — в финале наша спортсменка заняла четвертое место. 17 мая брестчанка стала серебряным призером на дистанции вдвое длиннее.

Программу соревнований в Монако завершат финальные заплывы на 50 м во всех стилях плавания у мужчин и женщин.