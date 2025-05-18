Змушко и Шиманович одержали победы на турнире Mare Nostrum в Монако

Во второй день соревнований 18 мая Змушко победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2 мин. 25,29 сек. Серебряную медалистку Ребекку Медер из ЮАР белоруска обошла почти на полсекунды. Накануне Алина взяла золото на стометровке, разделив победу с немкой Анной Элендт. Также сегодня лидер нашей мужской команды Илья Шиманович праздновал успех на дистанции 100 м брассом (59,77 сек.), на 0,17 сек. опередив олимпийского чемпиона 2024 года Николо Мартиненги из Италии.