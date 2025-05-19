Российские пловцы мощно выступили в Европе! Наши ребята увезли семь медалей

«Сняться всегда легче, чем заявиться. Как раз когда заявлялась, чувствовала себя лучше, а теперь травмы старые полезли, всё как обычно. Не тренировалась пока на 200 метрах. Эмоционально пока не могу себя заставить. И вчера на соревнованиях был очень ударный день по количеству стартов. Не хотелось загробить всё на первом этапе, впереди ещё два. Поэтому думаю, может быть, в Барселоне проплыву другие дистанции. Меня тут знают, говорят: “В последний раз, когда была, говорила, что ты больше не приедешь”. Говорю: “Да, я вернулась”. Удалось ли перезагрузиться после чемпионата России? Я, на самом деле, быстро это сделала. Плыву по течению, а иногда — против… Но ничего, продолжаю, вот сейчас “Маре Нострум”, может быть, расплывусь», — призналась Ефимова.