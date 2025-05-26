Российская пловчиха заявила, что намеренно принимала допинг

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. 4 сентября 2023 года FINA сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях по плаванию в нейтральном статусе. В декабре 2024 года российские пловцы приняли участие в чемпионате мира на короткой воде.