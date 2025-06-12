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Канадская пловчиха установила третий мировой рекорд за пять дней

Макинтош побила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Саммер Макинтош побила свой же мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Канады, сообщает Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в социальной сети X.

Новый мировой рекорд составляет 4 минуты 23,65 секунды (предыдущий результат — 4.24,38).

Макинтош установила третий мировой рекорд за пять дней чемпионата Канады. Ранее она побила рекорды в плавании на дистанции 400 метров кролем (3.54,18) и на 200 м комплексным плаванием (2.05,7).

Макинтош 18 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.