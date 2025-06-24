Пловцам из России разрешили говорить. World Aquatics отменила самое дикое ограничение

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) официально сняла запрет на общение российских и белорусских спортсменов с журналистами во время соревнований. В первую очередь это коснется чемпионата мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.
Оковы сняты
До недавнего времени спортсмены из России и Белоруссии, выступающие под нейтральным флагом, во время международных турниров не имели права давать интервью, участвовать в пресс-конференциях или общаться в смешанной зоне. Однако 24 июня World Aquatics объявила об отмене этого ограничения. Теперь нейтральные водники смогут комментировать свои выступления, но исключительно в рамках спортивной тематики — политика по-прежнему под запретом.
Это решение особенно актуально после заявлений World Aquatics накануне летней Универсиады, которая пройдет в Германии с 16 по 27 июля. Представители федерации признавались, что не смогут препятствовать общению нейтральных спортсменов с журналистами на этих соревнованиях, поскольку не являются их организаторами. «Универсиада — это мероприятие, организуемое Международной федерацией университетского спорта (FISU), именно FISU, а не World Aquatics и не Aquatics Integrity Unit, определяет свои правила в отношении нейтральных спортсменов и их взаимодействия со СМИ», — приводит ТАСС слова представителя World Aquatics.
Не действовал медиабойкот и во время Олимпиады-2024 в Париже. Правда, из всех нейтральных россиян там выступал один Евгений Сомов. Как бы то ни было, один из самых противоречивых санкционных запретов в спорте теперь снят окончательно.
Глупые санкции
В 2023 году World Aquatics утвердила жесткие правила для допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям: участие только в нейтральном статусе, запрет на флаг, гимн, национальную символику, контакты с медиа во время турниров, а также обязательное отсутствие связей с силовыми структурами. Также разрешалось выступать лишь в индивидуальных дисциплинах и с ограничениями по дистанциям.
Через год — осенью 2024-го — федерация ослабила часть санкций. Новые условия позволили россиянам и белорусам вернуться на соревнования дуэтов и команд у синхронисток, а также участвовать в эстафетах в плавании и в командных стартах в прыжках в воду. Также облегчили доступ для представителей ЦСКА и «Динамо». А вот ограничения на общение со СМИ продержались почти два года. Только теперь барьер на общение с журналистами устранен, и спортсмены вновь смогут открыто выражать свои эмоции после выступлений. Запрет на национальную символику остается в силе, и это самое серьезное из действующих ограничений в этом виде спорта.
World Aquatics сегодня достаточно лояльна при выдаче нейтральных статусов, так что представители водных видов спорта из России по сравнению со многими другими федерациями возвращаются на международную арену почти без скандалов. Что касается конкретного запрета на медиаактивность, то важна не отмена именно этой санкции, а то, что ограничения медленно, но верно снимают. И это не может не радовать.
Никита Петрищев