Пловцам из России разрешили говорить. World Aquatics отменила самое дикое ограничение

Через год — осенью 2024-го — федерация ослабила часть санкций. Новые условия позволили россиянам и белорусам вернуться на соревнования дуэтов и команд у синхронисток, а также участвовать в эстафетах в плавании и в командных стартах в прыжках в воду. Также облегчили доступ для представителей ЦСКА и «Динамо». А вот ограничения на общение со СМИ продержались почти два года. Только теперь барьер на общение с журналистами устранен, и спортсмены вновь смогут открыто выражать свои эмоции после выступлений. Запрет на национальную символику остается в силе, и это самое серьезное из действующих ограничений в этом виде спорта.