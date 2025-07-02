Пловца-трансгендера из США лишают титулов. Соперницы благодарят Белый дом

Трансгендерный пловец Лия Томас будет лишен всех своих титулов, а его рекорды обнулят. Такое решение в рамках соглашения с администрацией Дональда Трампа принял университет Пенсильвании (UPenn), за который выступал (а) Томас. «Соглашение с UPenn о разрешении споров является еще одним примером эффекта Трампа в действии. Благодаря лидерству президента Трампа UPenn согласился принести извинения за прошлые нарушения раздела IX и обеспечить защиту женского спорта в университете для будущих поколений спортсменок», — говорится в заявлении министра образования Линды Макмахон.
Дело Томас
Можно сказать, что университет Пенсильвании сдался под давлением администрации президента США. В марте Белый дом урезал федеральное финансирование вуза на 175 миллионов долларов в связи с проблемой трансгендерных спортсменов. А на этой неделе подвели итоги расследования, которое показало, что UPenn нарушил раздел IX закона о гражданских правах 1972 года, который запрещает дискриминацию по половому признаку в любой образовательной программе или деятельности, получающей федеральное финансирование. В управлении по гражданским правам Министерства образования США заявили, что нарушение связано с тем, что университет разрешил мужчинам соревноваться в женских межвузовских соревнованиях и занимать интимные помещения, предназначенные только для женщин.
UPenn пошел на ряд условий, которые во многом связаны с пловцом-трансгендером Лией Томас. Необычный студент поступил в университет в 2017 году и выступал в мужских соревнованиях, но через год стал задумываться о переходе. Его он начал в 2019-м, а до женских турниров добрался в выпускной сезон-2021/2022. «Очень простой ответ заключается в том, что я не мужчина. Я женщина, поэтому принадлежу к женской команде. Трансгендерные люди заслуживают того же уважения, что и все остальные спортсмены», — объяснял Томас.
В результате он стал первым трансгендерным спортсменом, который завоевал высший университетский титул чемпиона NCAA Division I на дистанции 500 ярдов (457,2 метра) вольным стилем. После выпуска Лия хотел (а) продолжить выступать на крупных международных соревнованиях, в том числе мечтал (а) об Олимпиаде в Париже, но World Aquatics такой возможности не дала. Из-за этого пловец даже обращался в Спортивный арбитражный суд, который иск Томаса отклонил.
Параллельно с достижениями на дорожке росло возмущение соперниц трансгендерного пловца, которые не только были вынуждены соревноваться с бывшим мужчиной, но и делить с ним одну раздевалку. Теперь им должны вернуть свое. В рамках соглашения университет не только аннулирует результаты и титулы Томас, но и должен принести официальные извинения каждой участнице, которая проиграла трансгендеру.
Пора извинений
Помимо этого, от UPenn требуют целого ряда дополнительных мер, включая принятие основанных на биологии определений понятий «мужчина» и «женщина» в соответствии с разделом IX, а также публичное заявление, что университет больше не позволит биологическим мужчинам участвовать в женских спортивных программах или занимать женские раздевалки.
Вуз выпустил пресс-релиз с прямой речью своего главы Ларри Джеймсона: «UPenn всегда следовал и продолжает следовать разделу IX и соответствующей политике NСAA в отношении трансгендерных спортсменов. Мы пересмотрим и обновим рекорды женского плавания Пенсильванского университета, установленные в течение того сезона, чтобы указать, кто теперь будет обладателем рекордов в соответствии с действующими правилами допуска. Мы признаем это и приносим извинения тем, кто оказался в невыгодном положении или испытывал беспокойство из-за действовавшей в то время политики».
Соглашение и последующие меры были одобрены спортсменками.
«Как бывшая пловчиха UPenn, которой приходилось соревноваться со спортсменом-мужчиной и делить раздевалку с ним, я глубоко благодарна администрации Трампа за то, что она отказалась отступить в защите женщин и девочек и восстановила наши законные почести. Я также рада, что моя альма-матер наконец-то согласилась встать на путь не только законный, но и благородный», — заявила выпускница университета Пенсильвании Пола Сканлан.
Рады решению и студенты-спортсмены в других вузах страны. «Я надеюсь, что сегодняшний день продемонстрирует учебным заведениям, что им больше не будет позволено попирать гражданские права женщин, и возродит в каждой спортсменке надежду на то, что высшее руководство их страны не будет смягчаться до тех пор, пока они не обретут достоинство, безопасность и справедливость, которых заслуживают», — отреагировала бывшая пловчиха из университета Кентукки Райли Гейнс.
Когда в феврале президент США Дональд Трамп подписывал указ о запрете трансгендерам участвовать в соревнованиях девушек он заявил: «С этим указом война с женским спортом окончена». Пока точка в данном вопросе все же не поставлена, но текущее соглашение с Пенсильванским университетом приближает окончание этой войны.
Напомним, что в России федеральным законом запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в нашей стране.
Михаил Кузнецов