Пловца-трансгендера из США лишают титулов. Соперницы благодарят Белый дом

UPenn пошел на ряд условий, которые во многом связаны с пловцом-трансгендером Лией Томас. Необычный студент поступил в университет в 2017 году и выступал в мужских соревнованиях, но через год стал задумываться о переходе. Его он начал в 2019-м, а до женских турниров добрался в выпускной сезон-2021/2022. «Очень простой ответ заключается в том, что я не мужчина. Я женщина, поэтому принадлежу к женской команде. Трансгендерные люди заслуживают того же уважения, что и все остальные спортсмены», — объяснял Томас.