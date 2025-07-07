«Всё было сделано правильно». Чикунова — о непопадании в состав сборной на ЧМ-2019

— Меня не взяли в Кванджу, что тут и говорить. Вспоминаю нечасто, было и было. В принципе, не расстраивалась по этому поводу, со временем я поняла, что лучшим решением для меня было туда не ехать, а набраться опыта на юниорских стартах. С этой точки зрения всё было сделано правильно, однако сам факт, что я еду на ЧМ только шесть лет спустя после моего первого отбора, — удивительный.