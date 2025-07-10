Российских пловцов проверяли на допинг перед ЧМ в два раза чаще американцев

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Атлеты из России перед чемпионатом мира по водным видам спорта в Сингапуре сдавали тесты на допинг в два раза чаще, чем представители США, сообщается на официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
Чемпионат мира пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.
С 1 января 2025 года будущие участники турнира сдали в общей сложности 4018 тестов. Каждый из недавно допущенных российских спортсменов сдавал тест не менее четырех раз, а в среднем каждый российский пловец проверялся на допинг 8,2 раза. Чаще тестировали только спортсменов из Китая (8,8). Американские пловцы проверялись на допинг почти в два раза реже, чем россияне (4,13).
За 24 дня чемпионата мира его участники в общей сложности сдадут 830 допинг-тестов.