Пловчихи Ершова и Мишарина вошли в первую десятку в спринте на ЧМ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские пловчихи Маргарита Ершова и Ксения Мишарина вошли в топ-10 в женском спринте на выбывание на 3 км, прошедшем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Ершова заняла восьмое место, преодолев дистанцию за 6 минут 26,9 секунды. Мишарина стала десятой с результатом 6.30,3.
Победительницей стала японка Ичика Киджимото (6.19,9), второе место заняла итальянка Джиневра Таддеуччи (6.21,9), третье место разделили австралийка Моиша Джонсон и Беттина Фабиан из Венгрии, финишировавшие с одинаковым результатом (6.23,1).
Среди мужчин в аналогичной дисциплине россияне Владислав Утробин и Савелий Лузин не смогли отобраться в финальный заплыв, победу в котором одержал немец Флориан Велльброк с результатом 5.46,0. Вторым стал венгр Давид Бетлехем (5.47,7), третьим — Марк-Антуан Оливье (5.51,1).