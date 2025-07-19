Пловчихи Ершова и Мишарина вошли в первую десятку в спринте на ЧМ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские пловчихи Маргарита Ершова и Ксения Мишарина вошли в топ-10 в женском спринте на выбывание на 3 км, прошедшем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.