Русский пловец-философ взял золото, отказавшись от чемпионата мира. Как там наши на Универсиаде?

Но главное, чем запомнился Степанов, — своими афоризмами в разговорах с прессой и соцсетях. Он стал мастером философско-фаталистских интервью и в этом жанре выступал после чемпионата России по плаванию и других турниров. В них он не то с сарказмом, не то со смирением перед судьбой (а как отделить одно от другого?) говорил о результатах и жизни.