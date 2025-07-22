Русский пловец-философ взял золото, отказавшись от чемпионата мира. Как там наши на Универсиаде?

На фоне первых побед на чемпионате мира по водным видам спорта и скорого старта чемпионата мира по фехтованию со всеми сильнейшими россиянами Универсиада прямо в центре Европы утонула в информационном пространстве, как московские пешеходы в июльском потопе. У москвичей есть сап-борды, а участникам Универсиады явно нужен медийный ковчег. «СЭ» рассказывает главное, что произошло в Германии с нейтральными атлетами из России.
Спорные ситуации
На день 21 июля нейтральные атлеты идут в медальном зачете шестыми с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью. И хотя на Универсиаде нет звезд мировой величины, в российской сборной хватает интересных личностей — и инцидентов тоже.
Например, российские фехтовальщики, которые усилиями Дмитрия Швелидзе принесли одну из золотых медалей, в начале Игр провели почти шесть часов в аэропорту, потому что хозяева мероприятия не дали визу отвечавшему за поездку менеджеру. А потом только с третьей попытки доехали до отеля. Руки им не пожимают не только украинцы, но и, как рассказывают, представители нескольких других сборных. Впрочем, это, думается, меньшее из зол.
С другой стороны, как стало известно «СЭ», у одного из российских представителей на Универсиаде нашли атрибутику с российским флагом — но никого не стали лишать нейтрального статуса и снимать с Игр, а просто позвонили и предупредили. Все-таки история не из зловещих времен неприкрытой русофобии.
А в настольном теннисе выступают люди, которые дисквалифицированы своей же российской федерацией, — Владимир Сидоренко, который на клубном уровне представляет французскую команду «Анбон», на недавнем чемпионате России ругнулся матом — и схлопотал дисквалификацию на три месяца. Отбывает ее, борясь за медаль на Универсиаде. Командный турнир пришлось пропустить — наши не допущены, индивидуальный только начинается.
Пловец-скуф.
На дистанции 1500 метров вольным стилем выиграл один из лучших стайеров России Александр Степанов из Рыбинска. Этот парень заслуживает особого внимания. Хотя бы потому, что несколько недель назад он отказался от интервью со мной из-за сложной ситуации с сессией. То есть реально учится и сдает экзамены, реальный студент на Универсиаде, а не как иногда это бывало в сборной России.
Во-вторых, Степанов буквально в июне выиграл чемпионат России по плаванию на открытой воде, но не поехал на чемпионат мира в Сингапуре, выбрав Универсиаду. Возможно, посчитал, что в немецком бассейне больше шансов или что в кипящей азиатской воде будет менее комфортно, но то, что человек может выбирать турниры на таком уровне, уже дорогого стоит.
Но главное, чем запомнился Степанов, — своими афоризмами в разговорах с прессой и соцсетях. Он стал мастером философско-фаталистских интервью и в этом жанре выступал после чемпионата России по плаванию и других турниров. В них он не то с сарказмом, не то со смирением перед судьбой (а как отделить одно от другого?) говорил о результатах и жизни.
Так он говорил о возможности выполнить международный норматив на 1500 метров после неудачи на 800:
— Думаю, шансов нет. Уже душу Богу отдал на этих 800 метрах. Антибиотики уже как конфетки кушаю, скоро мультики без телевизора буду смотреть. Как буду себя реабилитировать? Сходить вкусно покушать и поспать, массажик — вот все, что могу сделать.
А вот еще одно интервью — удивленной Эмме Гаджиевой:
— Все, я уже старичок. Сколько мне? 21. Это уже называется третий десяток. Когда начну выплывать из 15 минут? Как карта ляжет или как мама скажет. Когда в душе помолодею и перестану быть скуфом, тогда и выплывем.
Ну и (не)применение светлого нефильтрованного пива в тренировочном процессе — бонусом:
Во вторник Степанов может оформить золотой дубль, если выиграет ту самую дистанцию 800 метров.
В Германии пока еще не стартовали соревнования по дзюдо, где Россия представлена 14 спортсменами и рассчитывает на награды, по турнирной сетке движутся теннисисты — там в числе прочих выступает победитель Игр БРИКС Илья Симакин. Хорошие шансы и в других видах фехтования. А в медальном зачете, как и на Олимпиадах, разбираются между собой американцы и китайцы — в их противостоянии по золотым медалям пока 13:9.
Дмитрий Кузнецов