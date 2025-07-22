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Канадку Олексяк отстранили за нарушение антидопинговых правил

Олимпийскую чемпионку Олексяк отстранили за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило олимпийскую чемпионку по плаванию канадку Пенелопу Олексяк за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Олексяк трижды допустила нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода — с октября 2024-го по июнь 2025 года. Спортсменка была уведомлена о нарушении и приняла временное отстранение до завершения слушаний.

Олексяк 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года на дистанции 100 м вольным стилем. Также в ее активе две серебряные и четыре бронзовые олимпийские награды.