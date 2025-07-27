Российские пловцы вылетели с чемпионата мира после первого заплыва

С марта 2022 года россияне отстранены от международных турниров. В сентябре 2023-го Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий, в том числе выступления в нейтральном статусе.