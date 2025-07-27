Российские пловцы вылетели с чемпионата мира после первого заплыва

Российские пловцы Олег Костин и Егор Юрченко не смогли пробиться в полуфинальный заплыв на дистанции 50 м баттерфляем по итогам квалификации чемпионата мира в Сингапуре.
Костин показал 19-й результат, пройдя дистанцию за 23,34 секунды, а Юрченко — 25-й (23,44 секунды). Российские пловцы по итогам предварительных заплывов чемпионата мира покинули турнир.
В полуфинал прошли 16 лучших спортсменов в квалификации. Лучшее время показали француз Максим Груссе и швейцарец Ноэ Понти, их результат — 22,74 секунды.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах, кроме хайдайвинга и водного поло.
Всего около 100 российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд нейтральных атлетов Б (NAB) и нейтральных атлетов А (NAA).
Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.
С марта 2022 года россияне отстранены от международных турниров. В сентябре 2023-го Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий, в том числе выступления в нейтральном статусе.