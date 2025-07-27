Дарья Клепикова установила рекорд России на 100 м баттерфляем и вышла в финал ЧМ-2025

В полуфинале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре спортсменка показала результат 56,42 секунды.
Предыдущий рекорд России принадлежал Светлане Чимровой. В 2017 году она проплыла эту дистанцию за 57,17 секунды.
Клепикова вышла в финал чемпионата мира с четвёртого места. Лучший результат показали сразу две спортсменки — американка Гретчен Уолш и бельгийка Роос Ваноттердейк (56,07).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляем, полуфиналы. Результаты:
- Гретчен Уолш (США) — 56,07.
- Роос Ваноттердейк (Бельгия) — 56,07.
- Александриа Перкинс (Австралия) — отставание 0,12.
- Дарья Клепикова (Россия) +0,35.
- Ангелина Келер (Германия) +0,68.