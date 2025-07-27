Пригода и Семьянинов вышли в финал ЧМ на стометровке брассом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россияне Кирилл Пригода и Данил Семьянинов вышли в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
В полуфинальном заплыве Пригода показал время 59,36 секунды, став третьим. Семьянинов (59,44) показал пятый результат. Россияне вышли в финал с седьмого и восьмого места соответственно.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.