Россиянки установили национальный рекорд в эстафете 4×100 м вольным стилем на ЧМ-2025

Команда, за которую выступали Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова, обновила национальный рекорд — 3.34,69.
Победу одержали пловчихи из Австралии с результатом 3.30,60, серебряную медаль завоевала сборная США с отставанием 0,44 секунды. Тройку призёров замкнула команда Нидерландов (+3,29).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 4×100 м вольный стиль. Результаты:
- Австралия — 3.30,60.
- США — отставание 0,44.
- Нидерланды +3,29.
- Китай +3,57.
- Франция +4,02.
- Россия +4,09.