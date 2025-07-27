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Россиянки установили национальный рекорд в эстафете 4×100 м вольным стилем на ЧМ-2025

Женская сборная России по плаванию заняла шестое место в эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

Источник: РИА "Новости"

Команда, за которую выступали Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова, обновила национальный рекорд — 3.34,69.

Победу одержали пловчихи из Австралии с результатом 3.30,60, серебряную медаль завоевала сборная США с отставанием 0,44 секунды. Тройку призёров замкнула команда Нидерландов (+3,29).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 4×100 м вольный стиль. Результаты:

  1. Австралия — 3.30,60.
  2. США — отставание 0,44.
  3. Нидерланды +3,29.
  4. Китай +3,57.
  5. Франция +4,02.
  6. Россия +4,09.