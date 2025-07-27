«Могут и лопаткой заехать». Российские спортсменки — об эстафете и условиях на чемпионате мира

Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание
Женщины. Эстафете 4×100 м, вольный стиль
1. Австралия — 3.30,60.
2. США — 3.31,04.
3. Нидерланды — 3.33,89…
6. Россия — 3.34,69 (рекорд России).
Российская эстафетная четверка в составе Дарьи Трофимовой, Александры Кузнецовой, Алины Гайфутдиновой и Дарьи Клепиковой прошла в финал 4×100 м вольным стилем и финишировала там с шестым временем, уступив 0,8 секунды бронзовым призерам — команде Нидерландов. После завершения соревнований девушки пообщались с «СЭ» и оценили свой результат, а также нюансы чемпионата мира в Сингапуре.
Первая дистанция показывает, как ты готов
— Девушки, 3.34,69. Ожидаемый результат?
Трофимова: — Да. После утренней части (3.35,95. — Прим. «СЭ») мы настраивались показать вечером секунды побыстрее. Это получилось.
— Акклиматизация чувствуется?
Гайфутдинова: — Мы заранее приехали в Малайзию, провели там замечательный сбор. Думаю, что основная часть акклиматизации прошла там, особенно в том, что касается смены часовых поясов. Да, есть определенные изменения, к которым мы пока не можем привыкнуть. Но, думаю, ближе к середине недели адаптируемся и «расплывемся».
— Сколько нужно стартов на ЧМ, чтобы расплыться?
Гайфутдинова: — По моему мнению, на крупном старте, таком как национальный чемпионат, первая дистанция отвечает на главные вопросы, показывает, как ты готов. Первая дистанция самая ответственная.
— Даша, ты как себя чувствовала после полуфинала на «сотню» баттерфляем, который плыла за час до эстафеты?
Клепикова: — Личный старт меня только зарядил, не ожидала показать такой результат в полуфинале. Знала, что могу, но в полуфинале не планировала так быстро плыть, поэтому очень обрадовалась. Меня это как-то замотивировало, усталости, как утром, не было. Чувствовала себя легко и знала, что в эстафете нужно показывать тоже хорошее время.
— Такое бывает, когда после хороших секунд ощущаешь подъем. Но случается, что это иллюзия, эмоции. Как было сейчас?
Клепикова: — Физически на этот старт я готова на 110 процентов. Главное — психологически настраивать себя и готовить к такой работе, к жесткой конкуренции.
— Турнир длинный, плыть много. Как сохранить стабильную мотивацию без выгорания?
Гайфутдинова: — Мы же это отрабатываем в ходе тренировок, специально много раз стартуем максимально, чтобы уметь справляться и с эмоциями, и физически. В моем случае мне помогает тренер, она меня очень хорошо чувствует, где-то дает пинок под попу счастливый, где-то, наоборот, может успокоить.
На разминке было очень холодно
— Пустые трибуны не удивили?
Клепикова: — Мне показалось, что очень шумно, потому что бассейн маленький.
Гайфутдинова: — Если честно, я посмотрела на тренерскую трибуну, там достаточно много и спортсменов, и тренеров. А на зрительской пустовато.
— Вода как вам здесь?
Гайфутдинова: — Насчет плотности — показалась вначале тяжелой, но это были первые дни. Сейчас я не успела прочувствовать. Думаю, лягу на спину, вот там все пойму. Но водичка холодная.
Клепикова: — Мне на разминке было очень холодно, я мерзла. В принципе холодная вода ощущается легче, как по мне. То есть разминаться прохладно, но, когда плывешь, об этом не думаешь.
— Судя по кадрам из разминочного бассейна — там муравейник.
Гайфутдинова: — У нас на чемпионате и на областных соревнованиях бывает похуже. Ощущение, что ты в открытой воде плывешь, у меня есть опыт, все дерутся, вода бурлит. Вот и здесь так.
— Могут и локтем попасть?
Гайфутдинова: — Могут и лопаткой заехать.
— Даша, ты сама не запуталась в том, что и когда ты плывешь?
Клепикова: — У меня завтра финал «сотни» батом, еще я плыву «сотню» кролем и три эстафеты — две смешанные и женская.
— Рекорд в команде?
Клепикова: — Вроде бы больше всех дистанций. Но ничего, надо, надо работать.
— Алина, у тебя старт на спине?
Гайфутдинова: — Да, моя любимая и прекрасная спина, завтра начинается пятьдесят и сто метров. И в последний день я в составе на смешанную комбинированную эстафету.
Сергей Лисин