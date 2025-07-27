«Могут и лопаткой заехать». Российские спортсменки — об эстафете и условиях на чемпионате мира

Клепикова: — Личный старт меня только зарядил, не ожидала показать такой результат в полуфинале. Знала, что могу, но в полуфинале не планировала так быстро плыть, поэтому очень обрадовалась. Меня это как-то замотивировало, усталости, как утром, не было. Чувствовала себя легко и знала, что в эстафете нужно показывать тоже хорошее время.