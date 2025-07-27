«Я в лучшей форме своей жизни». Саммер Макинтош готова стать триумфатором Сингапура-2025

Одна из главных звезд мирового плавания Саммер Макинтош начала чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре с золота, выиграв 400 метров вольным стилем и обойдя Кэти Ледеки, на противостоянии с которой во многом и строилась интрига финала этой дистанции. Ледеки финишировала только третьей, уступив еще и китаянке Ли. Через 35 минут после золотого финала Макинтош вышла на старт полуфинала на 200 метров комплексом и снова выиграла — 2.07,39. Второй результат в полуфиналах показала американка Алекс Уолш, но ей до Саммер — 1,1 секунды, а ведь канадка даже толком не включалась. После завершения первого дня Макинтош рассказала «СЭ» о том, как он сложился и какие планы у Саммер на остаток чемпионата мира.