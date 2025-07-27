«Я в лучшей форме своей жизни». Саммер Макинтош готова стать триумфатором Сингапура-2025

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025. Плавание
Женщины. 400 м, вольный стиль.
1. Саммер Макинтош (Канада) — 3.56,26.
2. Ли Бинцзе (Китай) — 3.58,21.
3. Кэти Ледеки (США) — 3.58,49.
Одна из главных звезд мирового плавания Саммер Макинтош начала чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре с золота, выиграв 400 метров вольным стилем и обойдя Кэти Ледеки, на противостоянии с которой во многом и строилась интрига финала этой дистанции. Ледеки финишировала только третьей, уступив еще и китаянке Ли. Через 35 минут после золотого финала Макинтош вышла на старт полуфинала на 200 метров комплексом и снова выиграла — 2.07,39. Второй результат в полуфиналах показала американка Алекс Уолш, но ей до Саммер — 1,1 секунды, а ведь канадка даже толком не включалась. После завершения первого дня Макинтош рассказала «СЭ» о том, как он сложился и какие планы у Саммер на остаток чемпионата мира.
— Первый день — и сразу золото.
— Думаю, что сегодняшний вечер — самый важный для меня за весь чемпионат. Золото на 400 вольным и отличный результат на 200 комплексом.
— Чем особенна эта связка?
— Никогда раньше не делала такого дубля. В заплывах на 400 метров вольным на прошлых чемпионатах мира и Олимпийских играх я была не в лучшей форме и не достигла того, чего хотела. Так что сегодняшнее золото вселяет надежду.
— Мандраж был?
— Нет, совсем нет. Я была очень расслаблена, в том числе исходя из того, как чувствовала себя в последние пару месяцев. Особенно во время разминки сегодня я чувствовала себя очень сильной, мы отлично провели время между заплывами, и, честно говоря, мне понравилась эта идея с дублями в один вечер.
— После золота вы выглядели очень спокойной.
— Да, конечно. Я посмотрела на свое время, даже без десятых, а потом поняла, что на последних 100 метрах я уже думала о том, что можно улучшить, что, вероятно, было плохо. Но я думаю, что умение ментально разделять каждую дистанцию по отдельности действительно важно. И это навык, который я приобрела за последние пару лет.
— Чем занимались после?
— Проплыла около 400 метров, съела небольшой фруктовый батончик, потом оделась и пошла к бассейну.
— На то, чтобы восстановиться после финала на 400 перед полуфиналом на 200 комплексом, у вас было сколько… 30 минут?
— Думаю, у меня было даже немного больше времени, чем планировалось, потому что все шло с небольшим опозданием, но мне понравилось. Да, около 25 минут, а не час с небольшим, как сегодня утром.
— У Кэти Ледеки остаются здесь еще 800 метров вольным. Какие мысли по поводу этой дистанции?
— Там нужно немного лучше контролировать темп. В целом я чувствую себя сильной в вольном стиле, так что это, определенно, дает мне уверенность перед 800.
— Ваш тренер, Фред Верньо, сказал, что вы быстрее, чем месяц назад, когда установили три мировых рекорда.
— Да, я бы тоже так сказала. Думаю, я в лучшей форме своей жизни. Теперь нужно просто действовать и применять это на всех дистанциях.
Сергей Лисин