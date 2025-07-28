Евгения Чикунова уверенно квалифицировалась в полуфинал 100-метровки брассом

20-летняя пловчиха Евгения Чикунова завершила свой заплыв второй с результатом 1.06,19. По итогам всех шести заплывов спортсменка уверенно смогла квалифицироваться в ½ финала соревнований с четвёртого места. Лучший результат в предварительном заплыве показала ирландка Мона Макшерри — 1.05,99.