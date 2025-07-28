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Евгения Чикунова уверенно квалифицировалась в полуфинал 100-метровки брассом

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, в ночь с 27 на 28 июля, завершились предварительные заплывы на 100 м брассом среди женщин.

20-летняя пловчиха Евгения Чикунова завершила свой заплыв второй с результатом 1.06,19. По итогам всех шести заплывов спортсменка уверенно смогла квалифицироваться в ½ финала соревнований с четвёртого места. Лучший результат в предварительном заплыве показала ирландка Мона Макшерри — 1.05,99.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м брассом. Результаты (первая шестёрка):

1. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.05,99.

2. Анна Элендт (Германия) — 1.06,01 (отставание +0,02).

3. Сатоми Судзуки (Япония) — 1.06,13 (+, 14).

4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,19 (+0,2).

5. Котрина Тетеревкова (Литва) — 1.06,21 (+0,22).

6. Кейт Дугласс (США) — 1.06,32 (+0,33).