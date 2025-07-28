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В Российском студенческом спортивном союзе назвали отличным выступление на Универсиаде. Россия — седьмая в зачете

Президент РССС Сергей Крюков в разговоре с «СЭ» подвел итоги Универсиады.

Источник: РИА "Новости"

Игры завершились 27 июля, россияне заняли седьмое место в медальном зачете с 16 медалями (6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые).

— Выступление наших спортсменов на Всемирных студенческих играх после шестилетнего перерыва — это очень значимое событие. При этом мы оказались в непростой ситуации в плане подготовки. Вы знаете, какая сложная была история с допуском, с визами. И наши спортсмены вообще большие молодцы, что смогли завоевать такое большое количество медалей — 16 раз наши ребята оказывались в числе призеров. И всего медалистов у нас тоже 16, это практически каждый второй участник Универсиады. Это отличный результат! Особенно в тех условиях, когда были очень сжатые сроки подготовки, когда в последний момент решалось, что наши спортсмены поедут… Это было непросто, — сказал Крюков.