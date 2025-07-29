Кирилл Пригода и Иван Кожакин вышли в финал ЧМ-2025 на дистанции 50 м брассом

В полуфинале Кожакин показал третий результат (26,66 секунды), Пригода — седьмой (26,92).
Лучшее время осталось за китайцем Цинь Хайяном (26,52), второе место занял итальянец Симоне Керасуоло (26,64).
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м, брасс, полуфиналы. Результаты:
- Цинь Хайян (Китай) — 26,52.
- Симоне Керасуоло (Италия) — 26,64.
- Иван Кожакин (Россия) — 26,66.
- Кун де Грот (Нидерланды) — 26,71.
- Крис Смит (ЮАР) — 26,77.
- Мелвин Имуду (Германия) — 26,77.
- Кирилл Пригода (Россия) — 26,92.