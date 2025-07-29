Климент Колесников — о выступлении на ЧМ: фигня у меня какая-то пошла, старческий маразм

«Фигня у меня какая-то пошла, старческий маразм. Раньше плаваешь, вот у тебя есть какая-то одна конкретная цель, определённая. Приехал, надо ради неё работать. А сейчас приезжаю, получаю удовольствие от самого процесса, от своих ощущений.



Когда тяжело последние метры плывёшь, сил нет, но чувствуешь, что в борьбе с ребятами, участвуешь с ними, а не сам с собой. Результатом, естественно, недоволен, но в целом нормально. Раньше сразу после неудачи были мысли — всё, значит, пора завязывать. А сейчас проще к этому относишься. Чего расстраиваться? Сделаю выводы, поработаю над ошибками. Улучшали до этого, улучшим сейчас», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.