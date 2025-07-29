Вайцеховская оценила результат Чикуновой на чемпионате мира: «Имеют место очень большие косяки»

«Поражение Жени Чикуновой огорчительно не потому, что спортсменка не попала в призы. В конце концов все усилия в этом сезоне брошены не столько на эту дистанцию, сколько на 200-метровку.



Но вот лично меня напрягло то, что Чикунова не смогла проплыть в финале лучше, чем это было вчера в полуфинале.



Вообще меня ещё папа много лет назад учил: самый объективный успех команды на главном старте определяется не по количеству медалей, а по проценту попадания спортсменов в свой лучший результат. Если этот процент низок, значит, в тренерской работе и общей системе подготовки имеют место очень большие косяки…» — написала Вайцеховская в телеграм-канале.