Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вайцеховская оценила результат Чикуновой на чемпионате мира: «Имеют место очень большие косяки»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о результате Евгении Чикуновой на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира-2025 во водным видам спорта в Сингапуре.

Источник: Getty Images

20-летняя спортсменка заняла в финале 5-е место с результатом 1 минута 06,04 секунды. При этом в полуфинальном заплыве она стала 4-й, преодолев дистанцию на 0,07 секунды быстрее (1.05,97).

«Поражение Жени Чикуновой огорчительно не потому, что спортсменка не попала в призы. В конце концов все усилия в этом сезоне брошены не столько на эту дистанцию, сколько на 200-метровку.

Но вот лично меня напрягло то, что Чикунова не смогла проплыть в финале лучше, чем это было вчера в полуфинале.

Вообще меня ещё папа много лет назад учил: самый объективный успех команды на главном старте определяется не по количеству медалей, а по проценту попадания спортсменов в свой лучший результат. Если этот процент низок, значит, в тренерской работе и общей системе подготовки имеют место очень большие косяки…» — написала Вайцеховская в телеграм-канале.