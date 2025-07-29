«Моё время — это кринж». Чикунова — о пятом месте на дистанции 100 м на спине на ЧМ

"Пригода сказал, что ему стыдно за неудачу, а Колесников не видит в этом трагедии? Я чуть ближе к позиции Климента. Моё время в этом заплыве, конечно, кринж, с учётом того, что в прошлом году я была гораздо быстрее. Сейчас всё грустно, врать не буду. Взгрустнула. Но ничего страшного, всё бывает, не хочется сразу к себе критично относиться.