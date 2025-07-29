Колесников и Чикунова — пока без медалей чемпионата мира. И это нормально

Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание
Мужчины. 100 м, спина.
- 1. Питер Кетце (ЮАР) — 51,85.
- 2. Томас Чеккон (Италия) — 51,90.
- 3. Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) — 51,92…
- 6. Климент Колесников (Россия) — 52,38.
- 7. Мирон Лифинцев (Россия) — 52,51.
Женщины. 100 м, брасс.
- 1. Анна Элендт (Германия) — 1.05,19.
- 2. Кейт Дугласс (США) — 1.05,27.
- 3. Тан Цяньтин (Китай) — 1.05,64…
- 5. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,04.
Главные звезды отечественного плавания Климент Колесников и Евгения Чикунова не сумели порадовать российских болельщиков в важных финалах на чемпионате мира в Сингапуре. Колесников, показавший в полуфинальном заплыве на 100 метров на спине второй результат, в решающий момент не добрался до пьедестала. А Чикунова, еще год назад заочно громившая лучших брассисток мира, серьезно уступила лидерам на стометровке брассом. Правда, у обоих наших звезд еще будет шанс реабилитироваться на других дистанциях. Другой вопрос — является ли случившееся нелепой случайностью или отражает нынешнюю форму титулованных спортсменов по отношению к конкурентам.
«Старческий маразм пошел»
Вторник, 29 июля, вечер — все в ожидании двух финалов чемпионата мира по водным видам спорта. У парней — 100 метров на спине (Колесников и Лифинцев). У девушек — 100 метров брасом, где стартует Чикунова. Ледеки только что выиграла 1500 вольным с пятым результатом в истории — 15.26,44. Но это мелочи, наше все — мужская спина и женский брасс.
Начинают парни, Климент — лидер на развороте (24,90), затем все становится чуть более тревожно, а на последних двадцати метрах соперники добавляют. Колесников — шестой, Лифинцев — седьмой. Оба наших спортсмена прошли вторую половину заметно медленнее 27 секунд (27,48 Колесников и 27,41 Лифинцев), в то время как тройка призеров — от 26,51 до 26,90.
Мирон проходит мимо журналистов, Климент останавливается:
— Из 52 секунд реально было плыть?
— По ощущениям — да. Но как и почему сегодня так пошло — непонятно. Плыл как обычно, под конец устаешь, пытаешься доплыть. Просто здесь как-то больше в удовольствие то издевательство над собой происходит, нежели чем в других соревнованиях. Доплыл, увидел — шестой.
Не знаю, какая-то фигня у меня началась, старческий маразм пошел. Раньше плаваешь, у тебя есть одна определенная цель. Приехал на соревнования — нужно работать, и все. Сейчас я в любом случае выхожу, но при этом получаю дополнительное удовольствие от соревнований, от проплытия, от того, как ощущаю себя в воде, пока плыву. Те же последние метры, когда очень тяжело, плывешь, но все равно чувствуешь, что ты борешься с ребятами, участвуешь в этих соревнованиях, а не просто сконцентрирован сам на себе.
То, что описывает Климент, — нормально. В подобного рода смене парадигмы восприятия спорта нет ничего нового или удивительного. После молодости, когда все мысли только о результате, происходит одно из двух — либо выгорание и отторжение спорта как такового, либо пересмотр взглядов на то, что ты делаешь. Поиск смысла не только в секундах. Только вот в плавании медали раздают за секунды.
«Мое время — это кринж»
Второй финал вечера — Чикунова и сотня брассом. Евгения седьмая на развороте (31,45) пятая на финише (1.06,04). У нее лучшая вторая половина дистанции (34,59), но этого не хватило для медали.
— Конечно, время 1.06,04 — это кринж. В прошлом году я плыла 1.05 с мелкими сотыми, точно уже их не помню. И плыть 1.06, конечно, грустно, врать не буду. Если смотреть именно на время, то немного грустно. Но, опять же, все бывает, не хочется к себе сразу относиться критично, притом что это только третий день чемпионата. Поэтому сейчас нужно выдохнуть, посмотреть, что можно исправить. У меня будет завтра свободный день. Постараемся уложиться в эти сроки и посмотреть, подумать над тактикой. В общем, все не так плохо.
— Есть причина, почему у тебя в этом году сотня не идет?
— Если честно, мне самой эта причина неясна. Странно то, что я не могу быстро начать первые 50 м. Конечно, хотелось бы сказать, что 200 м — это совершенно другая дистанция, но все сходится к тому, что все идет от «полтинника». Потом сотня, потом двести. Поэтому, возможно, это небыстрое начало не дает мне реализоваться на второй половине дистанции, как бы я ни хотела. Но пока это лишь мои догадки, нужно еще обсуждать с тренером.
Впереди у Евгении еще 200 брассом. Судя по второй половине сотни, у Чикуновой есть что противопоставить соперницам. Но и у тех может найтись чем ответить. И вот здесь мы подходим к главной проблеме восприятия текущего чемпионата мира.
Из хаммама — в баньку по-черному
Главный герой ЧМ уже известен — это Александр Мальцев. У него три золота, столько не будет ни у кого — ни у Чикуновой, ни у Колесникова, ни у Лифинцева, ни у Пригоды. Но Мальцев был мало кому интересен, на синхронку даже не все российские СМИ приехали — фокус на плавании.
В фокусе плавание оказалось после чемпионата мира на короткой воде, проходившего в декабре 2024 года в Будапеште. Турнир этот был крайне, крайне специфичный. Во-первых, постолимпийский, во-вторых, короткая вода. Будапешт многие пропустили, восстанавливаясь после тяжелого олимпийского лета, а вот Россия туда приехала и одержала важные победы, те, которые заставили вспомнить: наши спортсмены, в данном случае пловцы, не пропали и не угасли. Они есть, и они готовы бороться. Общество так ждало побед, что проглотило венгерское золото, толком не разобравшись, что это вообще такое.
Ну что ж, объясню словами главного тренера сборной России по плаванию Андрея Шишина: «Есть футбол и мини-футбол, все понимают, что это разные вещи». Есть разница, выиграет сборная России чемпионат мира по футболу или по мини-футболу? Обязана ли сборная после победы в мини-футболе громить соперников на большом поле (тем же составом, кстати)? Шишин неправ только в одном, сильно неправ, — что все это понимают.
Победа на чемпионате мира по летнему биатлону не гарантирует успеха зимой. Золото ЧМ по легкой атлетике в помещениях далеко не всегда коррелирует с успехом на 400-метровой дорожке. Короткая вода — это короткая вода. Это 25-метровый неолимпийский бассейн через четыре месяца после Олимпиады.
Отсутствие медалей у наших пловцов в Сингапуре после трех дней турнира — это не проблема пловцов. Они готовы так, как смогли, возможно — так, как никогда в жизни (вспомним результат Пригоды в предварительном заплыве).
Просто герои Парижа, еще даже не все, некоторые, вышли из прострации, где были во время Будапешта, отмылись, побрились и нашли чистые плавки и купальники. Ну и вот, как-то поплыли, прояснив картину. Повторюсь — не наши слабые, нет. Наши — такие, какими они могут быть на данном этапе подготовки. Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то перегорел, увидев живую Ледеки в разминочном бассейне, а кто-то — нет.
— Я расстроен, — комментировал кому-то итог финалов 29 июля Дмитрий Губерниев.
Не из-за чего расстраиваться, абсолютно. Сингапур возвращает всех из будапештского хаммама в баньку по-черному. Расстраиваться нужно будет, если ОИ-2028 покажут, что выводы не были сделаны, а решения — найдены.
Сергей Лисин