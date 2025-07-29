Колесников и Чикунова — пока без медалей чемпионата мира. И это нормально

— Конечно, время 1.06,04 — это кринж. В прошлом году я плыла 1.05 с мелкими сотыми, точно уже их не помню. И плыть 1.06, конечно, грустно, врать не буду. Если смотреть именно на время, то немного грустно. Но, опять же, все бывает, не хочется к себе сразу относиться критично, притом что это только третий день чемпионата. Поэтому сейчас нужно выдохнуть, посмотреть, что можно исправить. У меня будет завтра свободный день. Постараемся уложиться в эти сроки и посмотреть, подумать над тактикой. В общем, все не так плохо.