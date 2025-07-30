Вот будущее отечественного спорта! Герои Универсиады из России — кто они?

У Александра хороший задел на будущее во взрослом спорте: он уже является многократным чемпионом страны и победителем Универсиады. Но ко всему этому можно добавить и реноме шоумена. 21-летний пловец то и дело произносит фразы, которые становятся вирусными. Например, во время чемпионата России — 2025 на вопрос о том, когда выплывет на 1500 м из 15 минут, он ответил: «Как карта ляжет или как мама скажет».