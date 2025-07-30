Маршан побил мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием

Во втором полуфинальном заплыве он показал результат 1 минута 52,69 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал американцу Райану Лохте (1.54,00), который тот установил на чемпионате мира 2011 года. За обновление мирового рекорда Маршану вручили чек на 30 тысяч долларов.