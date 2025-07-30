Маршан побил мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием

СИНГАПУР, 30 июл — РИА Новости. Француз Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира в Сингапуре.
Во втором полуфинальном заплыве он показал результат 1 минута 52,69 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал американцу Райану Лохте (1.54,00), который тот установил на чемпионате мира 2011 года. За обновление мирового рекорда Маршану вручили чек на 30 тысяч долларов.
Россиянин Илья Бородин по итогам полуфиналов стал 11-м и не вышел в полуфинал.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.