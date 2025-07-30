Российские пловцы стали чемпионами мира в смешанной эстафете

СИНГАПУР, 30 июл — РИА Новости. Российские пловцы завоевали золотые медали в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Сборная России, за которую в финале выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова, показала время 3 минуты 37,97 секунды в финальном заплыве, что стало новым рекордом чемпионатов мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.