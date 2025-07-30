Они это сделали! Российские пловцы — чемпионы мира в смешанной комбинированной эстафете

Хотя после утреннего заплыва было очень сложно поверить в то, что в итоге произошло. В финал наши спортсмены пробились с седьмым результатом. Утром на брассе был Данил Семьянинов, а на финишном кроле — Александра Кузнецова, которая сделала невозможное. Она очень плохо себя чувствовала, поскольку то ли отравилась, то ли подхватила какой-то вирус, однако даже сама призналась уже после заплыва, что состояние было совсем не очень. Но именно она вытащила те 0,3 секунды, которые обеспечили место в топ-8.