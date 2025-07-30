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«Дикость творится. Не рано ли?» Бородин — о мировом рекорде Маршана в полуфинале на ЧМ

Пловец Илья Бородин высказался о мировом рекорде четырёхкратного олимпийского чемпиона француза Леона Маршана в полуфинале чемпионата мира — 2025 на дистанции 200 м комплексным плаванием — 1.52,69.

Источник: РИА "Новости"

«Удивляют ли скорости, которые показывают на чемпионате мира? Вот смотрю на Маршана, он первый мировой рекорд установил. Дикость творится, если честно. Не рано ли мировые рекорды ставить в полуфинале? Думаю, ему вообще без разницы, где и как плыть. Ну и время у него! Жесть! Не зря, видимо, он отказался от 200 баттерфляем и 200 брассом. Но вообще тут все парни хорошо плывут, хорошо подготовились», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.