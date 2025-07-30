«Готовьтесь меня успокаивать — буду рыдать». Детали победы пловцов, которые не показали!

Мало кто следит за утренними сессиями на ЧМ. Даже будучи в Сингапуре, это делать непросто — нужно приходить в бассейн к 10 утра, а в Москве ни свет ни заря ради предварительных заплывов готовы вставать только самые рьяные фанаты плавания. Хотя драма порой разворачивается там не меньшая, чем в вечерней части соревнований. Так, в воскресенье в первый же день Россия потеряла шансы в кролевой эстафете 4×100 м. Отчасти по собственной глупости, просто просчитавшись с составом, что позднее признал даже главный тренер команды Андрей Шишин.