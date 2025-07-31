Путин: пловцы показали высокий уровень российской школы на ЧМ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в соревнованиях по плаванию в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров, отметив, что сила духа помогла показать высокий уровень российской школы подготовки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые Дарья Васильевна, Дарья Сергеевна, Кирилл Геннадьевич и Мирон Александрович! Поздравляю вас с “золотом” чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. В напряжённом финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов», — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что в комбинированной смешанной эстафете — одной из наиболее сложных и престижных дисциплин — спортсмены выступили как крепкая, сплочённая команда.
«Желаю вам и вашим тренерам, наставникам дальнейших успехов и всего наилучшего», — добавил Путин.
Сборная России, за которую в финале выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова, с рекордом чемпионатов мира выиграла комбинированную смешанную эстафету 4 по 100 метров. Участвовавшие в предварительном заплыве Данил Семьянинов и Александра Кузнецова также получат золотые медали.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.