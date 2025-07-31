Путин: пловцы показали высокий уровень российской школы на ЧМ

«Уважаемые Дарья Васильевна, Дарья Сергеевна, Кирилл Геннадьевич и Мирон Александрович! Поздравляю вас с “золотом” чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. В напряжённом финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов», — говорится в телеграмме.