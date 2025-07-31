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Россиянка с рекордом страны вышла в финал ЧМ на стометровке кролем

Дарья Клепикова вышла в финал со временем 53,14 секунды, улучшив собственный рекорд страны. Дарья Трофимова в финал не попала.

Источник: AP 2024

Российская пловчиха Дарья Клепикова обновила национальный рекорд на стометровке кролем на чемпионате мира в Сингапуре.

Клепикова в полуфинале показала время 53,14 секунды. Предыдущий рекорд составлял 53,36 секунды и был установлен Клепиковой в Екатеринбурге в прошлом году.

С третьим результатом по итогам полуфиналов Клепикова вышла в финал.

Еще одна россиянка Дарья Трофимова преодолела дистанцию за 54,21 балла и стала только 13-й.

Клепикова и Трофимова накануне взяли золото в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров.

Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Финал пройдет 1 августа.