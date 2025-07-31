Корнев стал пятым на дистанции сто метров кролем на ЧМ в Сингапуре

СИНГАПУР, 31 июл — РИА Новости. Российский пловец Егор Корнев занял пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Спортсмен преодолел дистанцию за 47,51 секунды. Чемпионом мира с рекордом Европы и турнира стал румын Давид Попович (46,51). Вторым финишировал американец Джек Алекси (отставание — 0,41 секунды). Тройку призеров замкнул австралиец Кайл Чалмерс (+0,66).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.