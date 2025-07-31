Гайфутдинова стала шестой на дистанции 50 метров на спине на ЧМ

СИНГАПУР, 31 июл — РИА Новости. Российская пловчиха Алина Гайфутдинова заняла шестое место на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Результат россиянки — 27,44 секунды. Победу одержала олимпийская чемпионка американка Кэтрин Беркофф (27,08 секунды), второй стала ее соотечественница двукратная победительница Игр Реган Смит (отставание — 0,17 секунды), третье место заняла китаянка Ван Лэтянь (+0,22).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.