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Чикунова — о Пригоде: он олицетворение настоящего спортсмена

Пловчиха Евгения Чикунова поделилась эмоциями от победы российских пловцов в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Источник: Getty Images

Напомним, российский квартет в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой занял первое место с рекордом соревнований.

«Зарядилась победой наших ребят в эстафете, невозможно переоценить их успех. Это по-настоящему важный момент, это, не побоюсь этого слова, легендарная победа, она войдёт в историю. Не только нашу, а всего плавания, всего спорта. Мало кто вообще предполагал, что такое возможно. Я имею в виду другие команды, мало кто думал, что мы сейчас возьмём и по первой дорожке сможем проплыть на победу, в сотых от рекорда мира. Это невероятно, такое заряжает.

Кирилл Пригода — большой молодец. Он сумел собраться, это показательный момент, олицетворение настоящего спортсмена. Он не опустил руки после неудачи, продолжил бороться и в итоге достиг успеха. Безумно горжусь каждым», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.