«Пить все что захочу, ездить на быстрой машине — обязательно с открытым верхом». Признания звезды плавания из Румынии

— Я говорил ему, что, когда мне было двенадцать, а ему восемнадцать, я смотрел по телевизору, как он выигрывает олимпийскую золотую медаль в Рио. Он был и до сих пор является источником моего вдохновения. Я имею в виду, что спорт меняется, 100 метров меняются, появляется много молодых парней, которые очень сильно стараются, и я один из них. А Кайл все еще здесь, и он на подиуме сегодня.