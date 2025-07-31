«Пить все что захочу, ездить на быстрой машине — обязательно с открытым верхом». Признания звезды плавания из Румынии

Давид Попович повторил золотой дубль ЧМ в Будапеште, выиграв в Сингапуре 100 и 200 метров вольным стилем. И если на двести у Давида результат отличный (1.43,53), но не рекордный, то вот на 100 м — европейский рекорд (46,51) и рекорд чемпионатов мира.
Между Будапештом и Сингапуром Попович завоевал главное золото в своей карьере — олимпийское, на сотне вольным стилем, плюс бронзу на двести. После этого спортсмен пережил непростой период, когда в двадцать лет вдруг понял — он уже выиграл в плавании все, что только можно в личке, а сильных эстафет у Румынии не будет, скорее всего, никогда.
О том, как Давид пережил этот кризис мотивации и за счет чего одерживает свои победы, он рассказал «СЭ» в эксклюзивном интервью после награждения за 100 м вольным.
Кто не думает о победах, тот наиболее успешен
— О чем вы говорили с Кайлом Чалмерсом перед стартом?
— Я говорил ему, что, когда мне было двенадцать, а ему восемнадцать, я смотрел по телевизору, как он выигрывает олимпийскую золотую медаль в Рио. Он был и до сих пор является источником моего вдохновения. Я имею в виду, что спорт меняется, 100 метров меняются, появляется много молодых парней, которые очень сильно стараются, и я один из них. А Кайл все еще здесь, и он на подиуме сегодня.
— Мы часто говорим о менталитете спринтера. Как вы его видите?
— Знаете, что, по-моему, является одним из самых больших преимуществ в плавании, которое вы можете получить? Умение отстраниться от других финалистов. Вы всегда видите, за исключением нескольких пловцов, как они показывают лучшие результаты в полуфиналах, как они показывают лучшие результаты в предварительных заплывах. Я обычно тоже один из них, то есть лишь иногда я являюсь исключением. Потому что в финале все думают только о том, чтобы коснуться бортика первыми.
— А вы об этом не думаете?
— Я тоже хочу выиграть, я не хочу проиграть, я хочу коснуться первым, все остальное не важно. Но тот, кто сумеет сосредоточиться на своей дистанции, не заботясь о победе или поражении, тот и будет наиболее успешен.
— Так о чем нужно думать?
— О том, что ты можешь контролировать. Ничего больше. Потому что, если действительно подумать, ничто другое не помогает. Очень трудно не думать о том, что ты хочешь выиграть, хочешь стать чемпионом мира, не желаешь проигрывать, что ты зашел уже так далеко. Но ты не должен об этом думать.
— Долго этому учились?
— Все еще учусь этому, все еще пытаюсь. Я никогда не овладею этим полностью, но иногда бывают дни, когда ты действительно можешь так отстраниться, и сегодня был один из таких дней.
Хотел доказать себе, что могу снова выигрывать
— Сложно было не закончить с плаванием после Олимпиады?
— Очень трудно. Чрезвычайно трудно. Это то, чем я больше всего горжусь в этом году. Просто снова обрести силы. Трудно снова найти мотивацию, когда ты доказал себе и всем, что ты лучший в мире.
— В чем ее нашли?
— Похоже, я нашел ее не в победах, поражениях или отличных результатах, а в попытках раскрыть свой истинный потенциал.
— Поэтому и приехали на чемпионат мира в Сингапур? Раскрыть потенциал?
— Да. Конечно, я в любом случае имею некоторые привилегии, получаю определенные преимущества, люди знают меня как олимпийского чемпиона. Я горжусь собой. Но ничего, по сути, не меняется, если вы понимаете, о чем я. Приехав сюда, я действительно хотел доказать себе, что могу снова выигрывать. Даже после такого тяжелого и в то же время такого успешного олимпийского года. И поэтому это было еще большим вызовом.
— Теперь, когда ЧМ позади и ты выиграл две золотые медали, как ты себя чувствуешь?
— Я очень рад, что не закончил. Но, если бы не моя девушка, моя семья и моя группа поддержки, я бы не смог это сделать. Никогда не думал, что смогу стать двукратным чемпионом мира с разницей в несколько дней.
— Что дальше?
— Отлично отдохнуть на пляже, лежа на спине, пить все что захочу, просто наслаждаться жизнью и ездить на своей быстрой машине по красивым извилистым живописным дорогам. Я с нетерпением жду этого. Обязательно на авто с открытым верхом.
— «Пить все что захочу» — это что и в каких объемах?
— Может быть, несколько бокалов хорошего вина, знаете ли. Что-то символическое, не нужно напиваться до бесчувствия, чтобы быть счастливым.
Сергей Лисин