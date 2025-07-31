12-летняя китаянка установила безумный рекорд. Такого юного призёра в истории ЧМ не было!

Юй Цзыди родилась 16 октября 2012 года в Баодине, провинция Хэбэй. Плаванием она начала заниматься в пять лет. В девять её приметили в юниорской сборной, а уже в 11 она поразила весь мир. В апреле 2024 года вундеркинд едва не отобралась на Олимпиаду в Париже, до норматива на 400 м комплексом ей не хватило буквально двух секунд.