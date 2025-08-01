«Сделала лишний вдох». Почему канадская пловчиха расстроилась, выиграв золото ЧМ-2025

Ощущения во время этого финала — лучшие из тех, что я чувствовала за всю карьеру. Чувствовала себя невероятно сильной. Накануне я знала, что у меня есть уверенность, полученная на отборе, что я могу побить мировой рекорд. Это была цель, которую мы с тренером поставили в этом месяце", — приводит слова Макинтош CBC.