Тренер русской чемпионки мира отобрал у нее золотую медаль, выигранную на ЧМ-2025 в Сингапуре

Как рассказала Клепикова, тренер отобрал у нее выигранную золотую медаль.
«Медаль у тренера, он у меня их отбирает, эстафета прошла, надо готовиться к оставшимся дистанциям», — сказала 20-летняя спортсменка, слова которой приводит «Матч ТВ».
Отметим, что в четверг, 31 июля, Клепикова установила рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем (53,14 секунды) и квалифицировалась в финальный заплыв на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Спортсмены из России выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как называют спортсменов из России комментаторы из других стран на чемпионате мира в Сингапуре.