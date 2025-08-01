Тренер русской чемпионки мира отобрал у нее золотую медаль, выигранную на ЧМ-2025 в Сингапуре

На этой неделе, 30 июля, русские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова) завоевали золотые медали в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, победив с рекордом (3.37,97).