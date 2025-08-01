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Тренер русской чемпионки мира отобрал у нее золотую медаль, выигранную на ЧМ-2025 в Сингапуре

На этой неделе, 30 июля, русские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова) завоевали золотые медали в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, победив с рекордом (3.37,97).

Источник: AP 2024

Как рассказала Клепикова, тренер отобрал у нее выигранную золотую медаль.

«Медаль у тренера, он у меня их отбирает, эстафета прошла, надо готовиться к оставшимся дистанциям», — сказала 20-летняя спортсменка, слова которой приводит «Матч ТВ».

Отметим, что в четверг, 31 июля, Клепикова установила рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем (53,14 секунды) и квалифицировалась в финальный заплыв на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Спортсмены из России выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как называют спортсменов из России комментаторы из других стран на чемпионате мира в Сингапуре.