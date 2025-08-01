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Колесников не смог выйти в полуфинал 50-метровки кролем на ЧМ

Корнев вышел в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м кролем.

Источник: Reuters

СИНГАПУР, 1 авг — РИА Новости. Россиянин Егор Корнев квалифицировался в полуфинальные заплывы на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Россиянин показал второе время — 21,52 секунды. Лучшим в предварительных заплывах стал серб Андрей Барна (21,44 секунды). Двукратный призер Олимпийских игр россиянин Климент Колесников (21,95) занял 18-е место и не смог пробиться в следующий раунд.

На дистанции 100 метров баттерфляем россиянин Андрей Минаков (50,93) вышел в полуфинал с третьим результатом, Михаил Антипов (52,26) квалифицироваться не сумел, показав 30-е время.

Дарья Зарубенкова (2.10,35) показала 16-е время и пробилась в следующий этап на 200-метровке на спине, Милана Степанова (2.10,60) с 17-м результатом в полуфинал выйти не смогла.

Арина Суркова (25,56) заняла итоговое четвертое место и стала участницей полуфинала на дистанции 50 метров баттерфляем. Мария Осетрова (26,37) с 23-м временем не пробилась в следующую стадию. Софья Дьякова и Ксения Мишарина не сумели квалифицироваться в финал на дистанции 800 м вольным стилем.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.