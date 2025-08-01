Колесников не смог выйти в полуфинал 50-метровки кролем на ЧМ

Арина Суркова (25,56) заняла итоговое четвертое место и стала участницей полуфинала на дистанции 50 метров баттерфляем. Мария Осетрова (26,37) с 23-м временем не пробилась в следующую стадию. Софья Дьякова и Ксения Мишарина не сумели квалифицироваться в финал на дистанции 800 м вольным стилем.