Россиянину не хватило 0,26 секунды до бронзы ЧМ на 200 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода занял четвертое место на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
В финале 29-летний пловец показал результат 2 минуты 7,99 секунды.
Золото завоевал китаец Цинь Хайян (2.07,41), вторым стал японец Иппэи Ватанабэ (2.07,70), третьим — голландец Каспар Корбо (2.07,73). Еще один россиянин Александр Жигалов занял седьмое место (2.09,28).
Ранее в Сингапуре Пригода победил в составе смешанной комбинированной эстафеты 4×100 м и стал вторым на дистанции 50 м брассом.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу (после они не участвовали в ЧМ сначала из-за переноса турнира из-за пандемии, потом — из-за отстранения). В Кванджу у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).