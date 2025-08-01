Россиянину не хватило 0,26 секунды до бронзы ЧМ на 200 м брассом

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу (после они не участвовали в ЧМ сначала из-за переноса турнира из-за пандемии, потом — из-за отстранения). В Кванджу у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).